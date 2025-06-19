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Война Израиля и Ирана ,  
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Песков заявил, что Иран не обращался за военной помощью к России

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
ПМЭФ-2025
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Руководство Ирана не обращалось к Москве с просьбой о военной помощи после начала ударов Израиля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.

Он отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами не включает положение о военной взаимопомощи.

«Беседуя с руководителями информационных агентств, президент Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия в военном плане помогать Ирану, сказал, что в военном плане, во-первых, Иран не просил помощи от нас, во-вторых, даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях. Такого положения нет», — подчеркнул Песков в интервью.

При этом он напомнил, что Москва осудила удары Израиля и заявила о готовности стать посредником в урегулировании конфликта.

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8 апреля 2025 года был ратифицирован договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

В нем 47 статей, примерно треть документа посвящена военно-техническому сотрудничеству и международной безопасности.

Среди прочего в нем говорится, что в случае нападения на одну из сторон другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и будет содействовать урегулированию. В отличие от аналогичного соглашения России и КНДР там нет пункта о военной поддержке в случае агрессии против участников договора.

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