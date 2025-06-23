Экс-посол в США заявил, что мир «теряет вкус контроля над вооружениями»

У мирового сообщества теряется вкус к контролю над вооружениями, при этом противостояние ядерных держав только обостряется, заявил экс-посол России в США Антонов

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В современном мире наблюдается обострение противостояния ядерных держав, однако есть основание утверждать, что у мирового сообщества теряется вкус к контролю над вооружениями. Об этом заявил бывший посол России в США Анатолий Антонов на сессии «Многополярный ядерный мир» XI международного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент РБК.

«Глобальная задача современного этапа международных отношений — это укрепление глобальной стратегической стабильности. Это крайне важно в связи с обострением противостояния ядерных держав. Вышедший несколько дней тому назад доклад SIPRI дает основания для экспертов утверждать, что гонка ядерных вооружений развивается, а у мирового сообщества теряется вкус контроля над вооружением», — сказал Антонов.

Доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), о котором упоминает Антонов, был опубликован на прошлой неделе. В нем говорится, что эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу, а гонка ядерных вооружений постепенно набирает обороты, и сопряженные с ней риски будут более разнообразными и серьезными, чем в эпоху холодной войны. По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты. Оставшиеся 2627 штук подпадают под категорию списанных, но еще не ликвидированных. Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США.

Особое беспокойство, по словам Антонова, вызывают «провокационные шаги некоторых ядерных государств» по развертыванию военного потенциала вблизи России и Китая. «Не исключается решение стратегических задач с помощью силы средств в рамках концепции быстрого или мгновенного глобального удара стабильности», — добавил он.

Также Антонов обратил внимание на американский проект «Золотой купол» — это новая система противоракетной обороны, о создании которой президент США Дональд Трамп объявил в мае 2025 года. По словам экс-посла, этот проект еще больше обостряет ситуацию в области стратегической стабильности.

Президент Владимир Путин в октябре 2024 года говорил, что Россия не вступит в очередную гонку вооружений, но будет поддерживать свои атомные ресурсы. Он объяснял, что стране необходимо держать наготове свои стратегические силы, так как в мире растет уровень «геополитической напряженности».