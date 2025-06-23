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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киевской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные в ночь на 23 июня нанесли групповой удар по территории Украины. Целями стали предприятия ВПК в Киевской области, инфраструктура военного аэродрома, а также арсенал минно-торпедного вооружения ВСУ
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен в ночь на 23 июня. Для атаки было задействовано высокоточное оружие и ударные беспилотники. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ночью в Киевской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Первые сигналы об угрозе атаки прозвучали поздно вечером 22 июня. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о работе ПВО в 0:01. В течение ночи он сообщал о падении обломков, попаданиях и пострадавших в разных районах города, в том числе Соломянском, Дарницком и Святошинском. По словам Кличко, погибли шесть человек, 22 получили ранения.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли ракетный удар по военному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода Херсонской области. Потери украинской стороны ведомство оценило более чем в 70 военных. Пресс-служба Сухопутных сил ВСУ заявила о трех погибших военных и 14 пострадавших.

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