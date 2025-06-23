В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщает городская военная администрация.
«Силы ПВО работают на Оболони. Пребывайте в укрытиях», — написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
«Страна» пишет, что в украинской столице слышны взрывы.
В Киеве незадолго до этого объявили воздушную тревогу. Сигналы тревоги звучат в большей части регионов Украины: Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Житомирской и Винницкой областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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