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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО работают в Оболонском районе украинской столицы, сообщил Кличко

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщает городская военная администрация.

«Силы ПВО работают на Оболони. Пребывайте в укрытиях», — написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Страна» пишет, что в украинской столице слышны взрывы.

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В Киеве незадолго до этого объявили воздушную тревогу. Сигналы тревоги звучат в большей части регионов Украины: Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Житомирской и Винницкой областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев Виталий Кличко взрывы ПВО
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