Власти Украины рассказали о последствиях атаки на Киев и область

Мэр Киева Кличко и глава МВД Украины Клименко сообщили о попаданиях в разных районах столицы, а также последствиях атак в Киевской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киев и Киевская область подверглись воздушным атакам минувшей ночью, сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава МВД страны Игорь Клименко.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о работе ПВО в 0:01. В течение ночи он сообщал о падении обломков, попаданиях и пострадавших в разных районах города, в том числе Соломянском, Дарницком и Святошинском. По словам Кличко, всего погибли пять человек, 19 получили ранения.

В Киевской области, по данным ГСЧС, повреждены объекты в Белоцерковском и Бучанском районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

17 июня ведомство заявило об атаках на объекты украинской военной промышленности в Киевской области и Запорожье. По данным ГСЧС Украины, в ту ночь в Киеве пострадали более сотни человек, 28 погибли.

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что удар был нанесен не по жилым кварталам, а по объектам ОПК. «Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать: они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны», — сказал он главному редактору службы новостей по Европе и Африке агентства AP Джеймсу Джордану.