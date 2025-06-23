СК сообщил о задержании похищавших алмазы в АЛРОСА для вывоза в Армению

Обвиняемые — сотрудница АЛРОСА, ее сын и двое контрабандистов. Фигурантов задержали при попытке похитить партию камней на 1,7 млн руб.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сотрудники столичного управления Следственного комитета вместе с ФСБ задержали фигурантов уголовного дела о краже (ч. 4 ст. 158 УК) и контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней (ч. 5 ст. 191 УК), сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, с сентября 2024 года по январь 2025-го они похищали в АЛРОСА высококачественное алмазное сырье и контрабандой отправляли в Армению.

Обвиняемые — сотрудница компании Валентина Матющенкова, ее сын Алексей, предполагаемый посредник, а также Армен Петросян и Арман Саакян, которые вывозили камни. Их задержали при попытке похитить очередную партию алмазов на сумму более 1,7 млн руб. и арестовали.

При обысках дома у фигурантов изъяли документы, около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, деньги и ювелирные изделия мировых брендов, «полученные участниками противоправной деятельности в результате совершения преступлений», сообщили в СК.

РБК направил запрос в «АЛРОСА».

В 2021 году суд в Москве приговорил пятерых человек, в том числе экс-сотрудницу АЛРОСА Елену Канунникову, к срокам от четырех до девяти лет в колонии общего режима. По данным следствия, с 2016 по 2019 год они похитили 1027 алмазов, ущерб компании составил более 713 млн руб.