В Шереметьево задержали члена ОПГ с драгоценностями на ₽23 млн

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Сотрудники таможни задержали в Москве участников ОПГ, которые незаконно ввозили из-за границы в Россию ювелирные изделия для их перепродажи, сообщила Федеральная таможенная служба.

В столичном аэропорту Шереметьево задержали 34-летнего россиянина, прибывшего рейсом Дубай — Москва. У него в багаже нашли ювелирные изделия из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров. «Инспекторы обнаружили сокрытые от таможенного контроля драгоценности на 23 млн руб. Всего шесть пар серег, семь колье, три кольца, три браслета и две цепочки с подвесками», — заявили в ФТС.

Позже были задержаны еще два участника — 53-летняя россиянка, которую таможня назвала организатором группы, и ее сообщник, 37-летний гражданин Казахстана. По месту их проживания, в том числе в элитных коттеджных поселках, провели обыски, изъяли предметы, документы и электронные носители информации.

На них завели уголовное дело по статье о контрабанде, совершенной преступной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет. Двух фигурантов заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.

В начале августа сотрудники таможни в московском аэропорту Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее. По данным ФТС, 32-летний гражданин Армении, вылетавший в Турцию, привлек внимание таможенников, поскольку сильно волновался и был одет не по погоде. При опросе пассажир предъявил цепь из металла желтого цвета и заявил, что приобрел ее за 50 тыс. руб. Таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999-й пробы, ее стоимость оценили в 9 млн руб., после чего вещь изъяли.