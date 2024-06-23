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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Силовики перекрыли выезды из Махачкалы

МВД: силовики перекрыли выезды из Махачкалы, боевики могут попытаться сбежать
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», — пояснили в ведомстве.

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Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

С вечера 23 июня в Махачкале и Дербенте идут бои с террористами. Боевики напали на православные церкви и синагоги, в Дербенте оба религиозных здания сгорели. Боевики убили настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богоматери, 66-летнего отца Николая Котельникова. В Махачкале произошло нападение на пост ДПС.

Общее число погибших, по данным муфтията — девять человек, из них семь полицейских. МВД Дагестана сообщило о гибели главы полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Пострадавших — 25 человек.

Как сообщает «Интерфакс», среди ликвидированных боевиков два сына главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один террорист — его племянник. Омарова задержали, он подал заявление об отставке. Всего у него восемь сыновей. В доме главы района проходят обыски, сообщил собеседник «Интерфакса». По данным РБК, Омарова допрашивали сотрудники ФСБ.

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Теги
Дагестан Махачкала Дербент МВД

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