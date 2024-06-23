МВД: при атаках в Дагестане погибли шесть силовиков, 12 ранены

При атаках в Дагестане погибли шесть силовиков

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. Террористы обстреляли две церкви, синагогу и пост ДПС. В результате перестрелки погибли шесть силовиков, уточнили в МДВ

В Дагестане убиты шесть силовиков, 12 ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по республике.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что количество раненых полицейских — 23. Собеседник «112» уточняет, что погибли семь силовиков.

Как уточнял член Общественной палаты Дагестана и Общественной наблюдательной комиссии ОП России Шамиль Хадулаев, во время нападения боевиков на церковь в Дербенте погиб священник Николай Котельников. В Махачкале террористы расстреляли охранника церкви.

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные расстреляли церковь и синагогу, в итоге в в зданиях начался пожар. В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС на улице, где расположена синагога.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В ведомстве уточнили, что на месте произошедшего работают следователи и криминалисты, устанавливаются лица, причастные к нападениям.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. В настоящее время, по его словам, в республике объявлен план «Перехват» и создан оперативный штаб, личности нападавших устанавливаются. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие», — заявил Меликов.