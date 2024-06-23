Число пострадавших при атаке на Севастополь выросло почти до 100
По последним данным, в результате атаки на Севастополь погибли три человека, пострадали около 100, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Минобороны ранее сообщило, что город атаковали с помощью ракет ATACMS. Одна ракета взорвалась над городом.
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