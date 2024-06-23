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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о жертвах ракетной атаки на Севастополь

Развожаев: при ракетной атаке на Севастополь погибли два мирных жителя
Сюжет
Военная операция на Украине
При ракетной атаке ВСУ на Севастополь погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали 22 человека. Российские ПВО сбили пять воздушных целей, их осколки упали в прибрежных населенных пунктах, в том числе на пляже в Учкуевке
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли два мирных жителя, один из них — двухлетний ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Число пострадавших выросло до 22 человек, добавил он.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — написал губернатор в телеграм-канале.

Поселок Учкуевка расположен примерно в 4 км от Севастополя. В Учкуевке находится один из ближайших к центру города пляжей.

В Севастополе при отражении ракетной атаки пострадали 14 человек
Политика
Севастополь

Днем 23 июня губернатор сообщил, что ПВО отразила ракетную атаку на город. Позже он уточнил, что пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией Черного моря, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Ранее Развожаев сообщал о 14 пострадавших. Несколько из них получили осколочные ранения в районе Учкуевки, еще несколько — в районе поселка Любимовка.

Также падение осколков ракет привело к нескольким пожарам. На территории одного из ТСН (товарищество собственников недвижимости) на Северной стороне произошло «небольшое возгорание» жилого дома. В районе пансионата «Лазурь» загорелся лес на территории 150 кв. м, добавил губернатор.

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Севастополя, городское управление МЧС и к начальнику департамента информационной политики города.

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Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
При участии
Яна Баширова
Севастополь Крым ракеты Михаил Развожаев

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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