Губернатор рассказал о жертвах ракетной атаки на Севастополь
При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибли два мирных жителя, один из них — двухлетний ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Число пострадавших выросло до 22 человек, добавил он.
«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — написал губернатор в телеграм-канале.
Поселок Учкуевка расположен примерно в 4 км от Севастополя. В Учкуевке находится один из ближайших к центру города пляжей.
Днем 23 июня губернатор сообщил, что ПВО отразила ракетную атаку на город. Позже он уточнил, что пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией Черного моря, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.
Ранее Развожаев сообщал о 14 пострадавших. Несколько из них получили осколочные ранения в районе Учкуевки, еще несколько — в районе поселка Любимовка.
Также падение осколков ракет привело к нескольким пожарам. На территории одного из ТСН (товарищество собственников недвижимости) на Северной стороне произошло «небольшое возгорание» жилого дома. В районе пансионата «Лазурь» загорелся лес на территории 150 кв. м, добавил губернатор.
РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Севастополя, городское управление МЧС и к начальнику департамента информационной политики города.
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