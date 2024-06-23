Минобороны сообщило об ударе по месту подготовки украинских летчиков

Удар был нанесен оружием большой дальности морского базирования, заявили в Минобороны. Власти Украины утром 23 июня сообщали о взрывах в Киеве и области

Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press

Российские военные утром 23 июня нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны.

Атаку осуществили при помощи высокоточного оружия большой дальности морского базирования. Где именно это произошло, ведомство не уточнило, но отметило, что цель удара достигнута.

Утром в воскресенье в Киеве произошли взрывы, в городе и области работала ПВО, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Глава Киевской областной госадминистрации Руслан Кравченко сообщал о ранении двух человек и повреждении десятков домов в Обуховском районе в результате падения обломков. Воздушная тревога звучала также в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 23 июня военное ведомство сообщило об отражении атаки дронов над российскими регионами: над Брянской, Смоленской, Тульской и Липецкой областями сбили 33 БПЛА.