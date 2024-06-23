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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
В столице и области сработала ПВО, сообщил мэр. Он попросил жителей находиться в укрытиях

В Киеве произошли взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

По его словам, в городе и области работает ПВО. Он попросил жителей находиться в укрытиях.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО из-за ракетной атаки.

Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины
Политика

Утром 23 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой и ряде других областей. Позднее ее отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Виталий Кличко взрывы Киев

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