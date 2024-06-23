Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов над регионами России
В ночь на 23 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона над российскими регионами, сообщает Минобороны.
Над Брянской областью было сбито 28 беспилотников (губернатор Александр Богомаз ранее сообщал об отражении атаки 30 БПЛА), над Смоленской и Липецкой — по два, еще один над Тульской.
По словам Богомаза, дроны пытались атаковать Брянский, Суражский, Выгоничский районы и еще несколько населенных пунктов, никто не пострадал.
В Смоленской области ПВО работала над Смоленском и Ярцево, в результате падения обломков пострадавших и разрушений не было.
Одна из самых массовых атак беспилотников произошла в ночь на 21 июня: тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 120 дронов. Большинство БПЛА были перехвачены над Крымом, Черным морем и Краснодарским краем, сообщили военные.
На Кубани атаке подверглись Темрюкский, Ейский и Северский районы. В результате падения обломков, по данным региональных властей, пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника МЧС. Погиб сотрудник котельной в Краснодаре. Повреждения получило здание краснодарского автовокзала «Южный» и котельная.
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