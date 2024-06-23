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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 33 дронов над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине
Большинство дронов сбили над Брянской областью. Также ПВО отразила атаки на Смоленскую, Тульскую и Липецкую области

В ночь на 23 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона над российскими регионами, сообщает Минобороны.

Над Брянской областью было сбито 28 беспилотников (губернатор Александр Богомаз ранее сообщал об отражении атаки 30 БПЛА), над Смоленской и Липецкой — по два, еще один над Тульской.

По словам Богомаза, дроны пытались атаковать Брянский, Суражский, Выгоничский районы и еще несколько населенных пунктов, никто не пострадал.

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Военнослужащие во время работы зенитного ракетного комплекса

В Смоленской области ПВО работала над Смоленском и Ярцево, в результате падения обломков пострадавших и разрушений не было.

Одна из самых массовых атак беспилотников произошла в ночь на 21 июня: тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 120 дронов. Большинство БПЛА были перехвачены над Крымом, Черным морем и Краснодарским краем, сообщили военные.

На Кубани атаке подверглись Темрюкский, Ейский и Северский районы. В результате падения обломков, по данным региональных властей, пострадали четыре человека, в том числе два сотрудника МЧС. Погиб сотрудник котельной в Краснодаре. Повреждения получило здание краснодарского автовокзала «Южный» и котельная. 

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Брянская область Тульская область Смоленская область Липецкая область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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