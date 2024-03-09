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Выборы президента США ,  
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WP рассказала, кому звонит Байден перед сложными решениями

WP: Джо Байден при принятии решений советуется с сенаторами
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Выборы президента США
При принятии решений Байден обращается за мнением к знакомым сенаторам и другим политикам. Мнению более компетентных советников в Белом доме он не доверяет, мотивируя это тем, что у них нет опыта участия в выборах
Крис Кунс
Крис Кунс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Джо Байден при принятии важных решений обращается за советом к политикам, которые имеют опыт работы с избирателями и зависят от их голосов, в частности к сенаторам, сообщает The Washington Post. Издание в преддверии выборов президента публикует серию статей о Байдене как главе государства, основанную на интервью с более чем сотней нынешних и бывших сотрудников Белого дома, политических союзников и противников, а также его близкими друзьями.

Собеседники газеты рассказали, что Байден предпочитает выслушать мнение сенаторов или других политиков, занявших свои посты в результате голосований, будь то демократ или республиканец, действующий или вышедший на пенсию, городской или сельский политик. 

При обсуждении идей он часто требует привести именно мнение политиков, в то же время когда политические советы дают «неполитические» помощники Байдена, президент напоминает им, что они не баллотировались на этот пост. 

Также Байден для принятия решений сначала запрашивает у своих сотрудников информацию на детальном уровне, включая конкретные затраты и сроки, что, по словам коллег, может быть вызвано подозрением, что помощники президента не предоставляют ему полную картину, ограничивая возможности. Помощники Байдена рассказали, что он часто ведет себя как сенатор, которым он был, и вмешивается в дела, которые, по их мнению, слишком мелкие для президента.

В статье приводятся несколько случаев, кода президент США требовал в ходе обсуждения какой-либо инициативы позвонить кому-то из избиравшихся политиков, в частности сенаторам. Один из друзей Байдена, к которому он обращался за рекомендацией, сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс заявил, что американский президент, как бывший сенатор, понимает, что при принятии решения они берут на себя ответственность перед выбравшими их людьми и должны объяснить свои действия. «Поэтому он прислушивается к людям, которые баллотировались на выборах и которые понимают разницу между абстрактной политикой и тем, что происходит в реальном мире», — пояснил Кунс.

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При принятии решений Байден полагается на мнение политиков, которых он давно знает. WP отмечает, что президент США взял в Белый дом несколько таких человек, например бывшего члена палаты представителей, демократа Седрика Ричмонда и экс-мэра Нового Орлеана Митча Ландриу. По данным газеты, Байден часто полагается на них в вопросах, выходящих за рамки их официальных обязанностей, вызывая на совещания, где они не могли бы присутствовать без требования президента.

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WP обращает внимание на тех критиков Байдена, которые ставят ему в вину, что по большей части президент полагается на мнение таких же, как и он, пожилых белых мужчин с давним опытом работы в сенате, что, скорее всего, только укрепляет его позицию, но не предоставит другую точку зрения. Либеральные активисты, в частности, жалуются, что Байден настолько сосредоточен на том, что кажется политически возможным, что ему не удается предпринять смелые шаги, которые, по их словам, необходимы для противостояния неотложным кризисам, таким как изменение климата.

Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок от демократов на выборах в ноябре. Демократы утвердят кандидатуру летом, сейчас у нынешнего президента остался только один соперник. Оппонентом Байдена от республиканцев при выдвижении может, как и в 2016 году, стать экс-президент США Дональд Трамп.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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