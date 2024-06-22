NYT оценила проблемы у Байдена из-за распространения «мемных» видео с ним

NYT: клипы, где Байден «здоровается с пустотой» и не может сесть — дезинформация

Ролики, где Байден «здоровается с пустотой» или пытается сесть на несуществующий стул — распространяемая его оппонентами дезинформация, пишет NYT. Газета проанализировала «мемные» видео и пришла к выводу, что они были обрезаны

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заполонившие Сеть видеоролики (часто отредактированные и лишенные контекста), в которых действующего президента США Джо Байдена представляют в нелестном свете, «обнажили» серьезную проблему главы государства, который пытается убедить избирателей, что у него есть силы на новый срок, пишет The New Tork Times (NYT).

Как отмечает газета, за последние несколько недель консервативные новостные агентства, штаб и сторонники кандидата в президенты Дональда Трампа распространили множество высмеивающих Байдена видео, на которых создавалось впечатление, что он:

Развернулся и «приветствовал пустоту» во время церемонии фотографирования с другими лидерами «Большой семерки» (NYT пишет, что на самом деле он приветствовал десантников, а на распространенные со встречи видео — обрезаны);

Жена Байдена Джилл выводит его под руку с мероприятия, посвященного дню высадки союзных войск в Нормандии, тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон остается жать руки ветеранам (на полном видео видно, что перед уходом Байден также пожал руки ветеранам и пообщался с ними);

Пытался сесть на «несуществующий стул» на церемонии поминовения во Франции (на полном видео Байден действительно несколько секунд колебался, перед тем как сесть на стул, который был стоял как за ним, так и за другими первыми лицами).

NYT отмечает, что различные политические группы и предвыборные штабы уже давно не брезгуют распространением очерняющих оппонентов видео, которые часто оказываются обрезанными или вырванными из контекста. «Но шквал клипов, выпущенных в этом месяце, является новым напоминанием о серьезной, многосторонней и развивающейся задаче, с которой сталкивается 81-летний Байден, пытаясь убедить избирателей в том, что он достаточно провор, чтобы отбыть еще один срок», — пишет газета.

Недавний опрос NYT и Сиенского колледжа (Siena College) показал, что большинство избирателей (47%), поддержавших 81-летнего Байдена в 2020 году, теперь говорят, что он слишком стар, чтобы эффективно руководить страной. Тогда как лишь 21% опрошенных считают старым для руководства страной 78-летнего Трампа.

PeakMetrics подсчитала, что количество видеороликов с «нелепыми» выступлениями Байдена на громких мероприятиях, касающихся его возраста и умственных способностей, за последние две недели выросло почти на 2000% по сравнению со средней активностью. Среди распространяемых роликов — как явно сфабрикованные видео, так и короткие, неотредактированные клипы без важного контекста.

Декан факультета глобального бизнеса в школе Флетчера при Университете Тафтса (Tufts University) Бхаскар Чакраворти заявил, что попадающие в Сеть ролики с президентом «следуют определенной формуле». «Они недорогие, и их очень легко создавать, вырезая видео или сужая кадр, чтобы исключить или изменить контекст, без каких-либо сложных технологий или искусственного интеллекта», — пояснил ученый. Вместе с тем он отметил, что то, как сегодня выглядит и в какой физическое форме находится Байден «облегчает производство и быстрое распространение дешевых подделок».

Как отмечает NYT, штаб Байдена уже взял на вооружение тактику оппонентов, и также начал публиковать «нелепые» видео с Трампов. Кроме этого, была создана межведомственная группа, которая должна заняться оценкой влияния ИИ и дезинформации на предстоящие выборы. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг в ответ заявил, что по мнению демократов, «любой, кто ясно видит, что Байден ведет себя как тупой дурак», должен быть участником заговора.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой необходимого количества партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканца признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля — за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии.

Reuters оценивал вероятность того, что Трампа приговорят к тюрьме, как маловероятную, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. К тому же американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. Поэтому Трамп, даже если его осудят, сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его.