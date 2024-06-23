В Британии назвали сроки появления в армии «убийцы дронов»

Глава Thales UK: энергетическое оружие против дронов будет готово в 2025 году

В 2025 году в Британии на вооружение поступит система, способная уничтожить несколько дронов за один выстрел стоимостью 10 центов. Страны Запада начали активнее разрабатывать противодроновое оружие на фоне конфликта на Украине

Фото: Pfc. Ayden Norcross / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разрабатываемое в Великобритании радиочастотное оружие направленной энергии (radio frequency directed energy weapon, RFDEW), способное уничтожить несколько дронов одновременно, «довольно скоро» будет готово к использованию, сообщил Financial Times глава британского подразделения французской оборонной компании Thales Алекс Крессвелл.

Thales UK входит в консорциум, который заключил контракт на разработку с британским Минобороны. Власти Великобритании будут решать, когда и где развернуть оружие, которое называют «убийцей дронов».

RFDEW использует радиоволны, чтобы вывести из строя или повредить электронные компоненты беспилотников или другой техники противника, сообщается на сайте британского правительства. Система способна обнаруживать и уничтожать цели на суше, в воздухе и на море, дальность ее действия составляет до 1 км. Стоимость одного выстрела обходится в 10 пенсов (примерно 11 руб.), что делает комплекс «экономически эффективной альтернативой традиционным системам ПВО».

Сейчас RFDEW проходит испытания в британской армии. «Может ли система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования [уже в следующем году]? Да, конечно, может», — сказал Крессвелл. По словам главы Thales UK, перед тем, как станет возможна поставка этой системы на Украину, предстоит сделать «настоящий скачок», но на это не понадобится много лет.

Как отметил Крессвелл, обе стороны военного конфликта России и Украины активно используют дроны, это подстегнуло правительства разных стран вложиться в разработку оружия, способного противодействовать таким атакам.

В марте в Соединенном Королевстве испытали лазерное оружие дальнего действия DragonFire, предназначенное для поражения БПЛА и других летающих целей. По оценкам Минобороны, стоимость одного выстрела составит менее $13, при этом за десять секунд будет затрачено столько же энергии, сколько за час использования обычного обогревателя. Пока система находится на стадии разработки, у Лондона нет планов передавать ее украинским военным.