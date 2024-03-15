Newsweek узнал перспективы появления лазерного оружия Британии на Украине

Newsweek: у Британии нет планов по развертыванию лазерного оружия на Украине

Лондон не планирует размещать на Украине лазерное оружие DragonFire для тестирования, оно находится на стадии разработки, заявили в Минобороны Британии. В Киеве призывали к такому шагу, так как это помогло бы экономить ракеты

Британское лазерное оружие дальнего действия DragonFire находится на стадии исследования и разработок и еще не введено в эксплуатацию, в настоящий момент у Лондона нет планов по его размещению на Украине, сообщает Newsweek со ссылкой на Минобороны Великобритании.

12 марта Лондон показал кадры испытаний DragonFire. Предполагается, что его будут использовать для поражения летающих целей, например, дронов. По задумке создателей, это позволит сэкономить на использовании ракет ПВО. В январе, после испытаний этого оружия, В Минобороны подсчитали, что стоимость одного «выстрела» из него составляет менее $13, при этом за десять секунд затрачивается столько же энергии, сколько за час использования обычного обогревателя. Дальность действия DragonFire засекречена.

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Украинская сторона выражала готовность протестировать это оружие на своей территории. В частности об этом заявил изданию депутат Верховной Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По словам некоторых украинских источников, «экономически эффективный» способ уничтожения беспилотников — именно то, что нужно Киеву на фоне нехватки боеприпасов, пишет Newsweek.

Британское Минобороны заявляет, что продолжает разрабатывать «изменяющие правила игры» технологии, такие как DragonFire, и «продвигает планы, которые в конечном итоге приведут их в действие». Комплекс DragonFire разрабатывают с 2017 года, это совместный проект министерств обороны и промышленности. В работу над оружием вложили более $128 млн.

Украинская сторона не раз заявляла о дефиците вооружений. Крупнейший поставщик военной помощи Украине — США — в последнее время сократил поддержку из-за разногласий в конгрессе по поводу законопроекта, который предусматривает в том числе финансирование помощи Киеву в размере $60 млрд.

12 марта США выделили Украине первый в этом году пакет военной помощи на сумму $300 млн. В Белом доме подчеркнули, что это экстренная мера для удовлетворения «некоторых из наиболее острых нужд» Киева, а этого пакета хватит «на пару недель». В него войдут «большой транш артиллерийских боеприпасов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS», рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.