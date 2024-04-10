WSJ узнала о проблемах с использованием американских дронов на Украине

Производимые американскими стартапами беспилотники оказались дорогими и малоэффективными против российских систем РЭБ. В результате Украина переключилась на китайские дроны

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российские системы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с новейшими дронами, произведенными американской компанией Skydio. Как сообщает Wall Street Journal, это стало серьезной проблемой для Пентагона, который рассчитывал широко использовать беспилотники от стартапа из Кремниевой долины.

В общей сложности на Украину были направлены сотни дронов от Skydio, однако помимо уязвимости перед российской РЭБ их минусом стала и относительная дороговизна. Это особенно важно, учитывая, что в условиях нынешнего конфликта ежемесячно теряется около 10 тыс. дронов.

Помимо этого, американские беспилотники не могли летать на большие расстояния и далеко не всегда возвращались обратно после выполнения миссии (разведки или сброса боеприпаса).

Как выяснилось, Киеву было проще запускать дешевые китайские дроны, преимущественно от SZ DJI, или производить собственные беспилотники на их основе. SZ DJI при этом утверждает, что никогда не продавала свои дроны для участия в военных действиях, однако «не знает, как они использовались в дальнейшем».

Как отмечает WSJ, Пентагон изначально рассчитывал, что коммерческие дроны от американских стартапов быстро заменят большие беспилотники, которые производятся военными концернами. Отсюда и значительные инвестиции в такие компании (около 300 стартапов за последние два года получили $2,5 млрд). Однако выяснилось, что беспилотники делали, полагаясь на стандарты, которые использует американская армия. Российские средства РЭБ не учитывались.

WSJ отмечает, что проблемы возникли и с дронами-камикадзе Switchblade от производителя в Виргинии, которые на Украину начали поставлять в 2022 году. Тем не менее, Пентагон продолжает искать подрядчиков, которые сделают эффективный американский дрон, который сможет использоваться в военных действиях. Среди компаний, получивших контракты на десятки миллионов долларов, называются AeroVironment, Cyberlux, Brinc.