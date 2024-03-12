В Британии показали кадры испытаний лазерной системы ПВО

В Британии показали кадры испытаний лазерного оружия как системы ПВО

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Лаборатория оборонной науки и технологий Министерства обороны Великобритании показала кадры испытаний лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Видео опубликовано в аккаунте лаборатории в соцсети X (Twitter).

Как сообщил американский журнал Newsweek, DragonFire предполагают использовать для поражения летающих целей, например, дронов. По задумке создателей, это позволит сэкономить на использовании ракет ПВО.

Предыдущие испытания лазерного оружия Минобороны Великобритании провели в январе 2024 года. Комплекс успешно поразил несколько воздушных целей. Ведомство сообщило, что дальность действия DragonFire засекречена.

В Минобороны подсчитали, что стоимость одного «выстрела» из лазерного оружия составляет менее $13, при этом за 10 секунд затрачивается столько же энергии, сколько за час использования обычного обогревателя.

Комплекс DragonFire разрабатывают с 2017 года, это совместный проект Министерств обороны и промышленности. В работу над оружием вложили более $128 млн.