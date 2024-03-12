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В Британии показали кадры испытаний лазерной системы ПВО

В Британии показали кадры испытаний лазерного оружия как системы ПВО

В Британии показали кадры испытаний лазерной системы ПВО
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Лаборатория оборонной науки и технологий Министерства обороны Великобритании показала кадры испытаний лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Видео опубликовано в аккаунте лаборатории в соцсети X (Twitter).

Как сообщил американский журнал Newsweek, DragonFire предполагают использовать для поражения летающих целей, например, дронов. По задумке создателей, это позволит сэкономить на использовании ракет ПВО.

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Предыдущие испытания лазерного оружия Минобороны Великобритании провели в январе 2024 года. Комплекс успешно поразил несколько воздушных целей. Ведомство сообщило, что дальность действия DragonFire засекречена.

В Минобороны подсчитали, что стоимость одного «выстрела» из лазерного оружия составляет менее $13, при этом за 10 секунд затрачивается столько же энергии, сколько за час использования обычного обогревателя.

Комплекс DragonFire разрабатывают с 2017 года, это совместный проект Министерств обороны и промышленности. В работу над оружием вложили более $128 млн.

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Теги
Великобритания лазерное оружие военные
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