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Политика ,  
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МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером

Помощник госсекретаря США приехал во Вьетнам на следующий день после визита Путина и заявил, что отношения двух стран «никогда не были крепче, чем сейчас». Ханой сообщил о готовности укреплять партнерство с Вашингтоном
Буй Тхань Шон
Буй Тхань Шон (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире», заявил глава вьетнамского МИДа Буй Тхань Шон, передает Vietnam Plus.

22 июня он встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Министр сообщил, что Ханой готов развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном «на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран».

Критенбринк, со своей стороны, сказал, что США привержены поддержке «сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама», поскольку «успешный Вьетнам отвечает национальным интересам Америки» (цитата по Tuoi Tre). По словам помощника госсекретаря, американо-вьетнамские отношения «никогда не были крепче, чем сейчас», две страны сотрудничают практически во всех областях: от экономики, торговли и инвестиций до безопасности.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Кринтенбринк не стал отвечать на вопрос журналистов, что в США думают о внешней политике Вьетнама, но добавил, что только Ханой может решить, «как обеспечить свой суверенитет и продвигать свои национальные интересы».

Помощник госсекретаря был послом США во Вьетнаме с 2017 по 2021 год. Его визит во Вьетнам 21–22 июня прошел вскоре после двухдневной поездки в эту страну российского президента Владимира Путина 19–20 июня. По ее итогам Москва и Ханой договорились укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство и не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу. Визит Путина «создал импульс многостороннего сотрудничества» в сферах обороны, экономики, образования, науки и технологий и др., говорил Буй Тхань Шон.

В преддверии визита российского президента посольство США в Ханое призвало другие страны, чтобы они не дали Путину возможность продвигать его позицию по конфликту с Украиной, но Вьетнам проигнорировал просьбу, писал Bloomberg. В Кремле говорили, что сотрудничество России с другими государствами не направлено против третьих стран, но Запад все равно «воспринимает в штыки» российскую внешнеполитическую активность.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вьетнам США стратегическое партнерство Прямая линия с Владимиром Путиным

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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