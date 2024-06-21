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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о жертве атаки дронов на Краснодар

Сотрудник котельной в Краснодаре погиб при падении обломков дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудник котельной в Краснодаре погиб при падении обломков беспилотника, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — написал он в телеграм-канале.

В Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ранее в оперштабе региона сообщили о четырех пострадавших в результате падения обломков дронов. В 2:38 мск штаб сообщил о массированной атаке беспилотников на Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края.

За ночь российские военные уничтожили 43 беспилотника над территорией края, сообщилив Минобороны. Всего за ночь российские силы уничтожили 120 морских и воздушных дронов.

Материал дополняется.

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Теги
Краснодар дроны Вениамин Кондратьев

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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