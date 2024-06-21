Губернатор сообщил о жертве атаки дронов на Краснодар

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Сотрудник котельной в Краснодаре погиб при падении обломков беспилотника, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в оперштабе региона сообщили о четырех пострадавших в результате падения обломков дронов. В 2:38 мск штаб сообщил о массированной атаке беспилотников на Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края.

За ночь российские военные уничтожили 43 беспилотника над территорией края, сообщилив Минобороны. Всего за ночь российские силы уничтожили 120 морских и воздушных дронов.

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