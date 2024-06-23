Трамп выбрал вице-президента, но не назвал его имя

Кандидатура вице-президента должна стать известна на съезде республиканцев в июле, но Трамп может объявить ее раньше. Среди вероятных претендентов называли сенаторов от Флориды и Огайо, губернатора Техаса и других политиков

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах главы государства в ноябре, принял решение о том, кто станет кандидатом на пост вице-президента в его администрации, но пока не назвал его имя республиканцам, сообщает Bloomberg.

О том, что выбор сделан, Трамп рассказал на встрече со сторонниками в субботу, написал в X репортер NBC News Джейк Тейлор. Как ожидается, кандидат будет присутствовать на дебатах Трампа и действующего президента Джо Байдена, которые пройдут 27 июня.

Хотя в студии не будет зрителей, как ожидается, в мероприятии примут участие губернатор Северной Дакоты Даг Бергам, сенатор от Флориды Марко Рубио и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Axios, Washington Post и другие СМИ называли их вероятными претендентами на пост вице-президента от республиканцев.

Сам Трамп говорил, что рассматривает кандидатуры губернатора Техаса Грэга Эббота, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, бывшего члена палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард и губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Как пишет Bloomberg, кандидатура вице-президента должна была стать известна на съезде Республиканской партии 15 июля, либо незадолго до его начала. Однако Трамп может объявить претендента раньше, отчасти для того, чтобы «отвлечься» от дела о фальсификации финансовой документации, связанной с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс, по которому политика признали виновным, и вынесения приговора 11 июля.

В прошлый президентский срок Трампа (январь 2017 — январь 2021) вице-президентом был Майк Пенс. В этом году он отказался поддерживать кандидатуру Трампа на выборах.