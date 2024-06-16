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Выборы президента США ,  
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WSJ узнала о попытках крупного бизнеса США «вернуться» к Трампу

WSJ: крупные бизнесмены США стекаются к Трампу на фоне разочарования в Байдене
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп обгоняет Байдена по взносам на свою президентскую кампанию, а представители крупного бизнеса, отвернувшиеся от него после беспорядков в Капитолии в 2021 году, теперь «стекаются» и обсуждают реформы, пишет WSJ
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Представители американского крупного бизнеса все чаще пытаются добиться встречи и выступают с поддержкой инициатив кандидата в президенты США Дональда Трампа на фоне разочарования в политике нынешнего президента Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Газета напоминает, что многие крупные бизнесмены предпочли дистанцироваться от Трампа после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, однако теперь «стекаются к нему».

По данным WSJ, только на этой неделе Трамп лично встретился с несколькими из них, в том числе с главами Citigroup и Wells Fargo Джейн Фрейзер и Чарли Шарфом, гендиректором Apple Тимом Куком и гендиректором Walmart Дугом Макмиллоном. На этой встрече республиканец не исключил снижения корпоративного налога с 20 до 15%, а также дал пояснения по некоторым из своих самых резких обещаний в отношении иммиграции.

Как отмечает WSJ, готовность представителей бизнеса выслушивать Трампа проистекает из разочарования в президенте Байдене, который имеет все шансы проиграть Трампу на предстоящих выборах. Они также не хотели бы выстраивать отношения с будущей администрацией после победы, предпочитая налаживать контакт заранее.

Источник газеты указал, что команда Трампа нервничала из-за того, что крупный бизнес может быть «не слишком гостеприимен» по отношению к ним, однако это оказалось заблуждением. Вместе с тем представители бизнеса хотели бы видеть рядом с будущим президентом «правильного» вице-президента. Так, называются имена сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, сенатора от Флориды Марко Рубио и сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса.

Газета пишет, что, несмотря на разочарование в Байдене, при нем американский бизнес «расцвел»: рынок акций близок к рекордам, корпоративные прибыли растут, инфляция снизилась, а экономике удалось добиться «мягкой посадки», несмотря на агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС. Вместе с тем у Трампа сегодня даже больше сторонников среди крупного бизнеса, чем было в 2016 году, отмечает WSJ. Так, на кампанию Трампа доноры уже выделили более $56 млн, тогда как на кампанию Байдена — около $40 млн.

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Дональд Трамп

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой необходимого количества партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде.

О росте количества представителей американской финансовой элиты, готовых поддержать кандидатуру Трампа на предстоящих выборах, еще в начале июня сообщал Bloomberg. Среди этих людей агентство в том числе называло основателя инвестиционной компании Blackstone Group Стивена Шварцмана, управляющего хедж-фондом Pershing Square Билла Экмана и главу крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп выборы президента США миллиардеры Крупный бизнес
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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