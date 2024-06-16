На предвыборные дебаты в США впервые за полвека не позовут зрителей

Дебаты впервые с 1976 года пройдут без зрителей — они часто мешали кандидатам. CNN также решил оставить включенным только микрофон выступающего и запретил приносить реквизит и заготовленную речь

Дональд Трамп и Джо Байден на дебатах осенью 2020 года (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Кандидаты в президенты США — действующий глава государства Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп — проведут дебаты 27 июня в студии без зрителей, а их места на подиуме будут определены подбрасыванием монеты, сообщил телеканал CNN, который организует дебаты.

Главное отличие этих дебатов от предыдущих — отсутствие в студии аудитории, подчеркивает телеканал. Первые телевизионые дебаты в США прошли между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960-м году без зрителей. Начиная с 1976-го на подобные мероприятия приглашали массовку. Во время дебатов аудиторию просят сохранять тишину, однако зрители неоднократно нарушали это правило — прерывали выступающих смехом и аплодисментами.

Дебаты продлятся 90 минут — они прервутся на две рекламные паузы, во время которых кандидаты в президенты не смогут общаться с сотрудниками избирательных штабов.

Кроме того, во время выступлений будет работать только один микрофон — говорящего. Участники также не смогут принести с собой реквизит или заранее написанные заметки: уже на месте им дадут ручку, блокнот и бутылку воды.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главные претенденты на пост главы государства — республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Вторые дебаты политиков запланированы на 10 сентября. Их будет транслировать ABC.

Предыдущие дебаты политиков прошли во время президентских выборов в 2020 году. Согласно данным опросов, лучше себя показал Джо Байден: 53% избирателей заявили, что победу в финальных дебатах одержал он. Только 39% респондентов сочли победителем Трампа.