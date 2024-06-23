Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море

Авианосную группу во главе с «Дуайт Эйзенхауэр» заменит ударная группа «Теодор Рузвельт», сообщили в CENTCOM. Хуситы неоднократно заявляли об атаках на авианосец, в Пентагоне это опровергают

Авианосная группа во главе с авианосцем «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) покинула Красное море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Ее заменит авианосная ударная группа «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) «после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе», уточнили в CENTCOM.

Хуситы неоднократно заявляли об атаках на авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр». Накануне военный представитель «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа утверждал, что по кораблю был нанесен удар крылатыми и баллистическими ракеты. В CENTCOM это опровергли.

Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» был переброшен в регион после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. После начала атак хуситов он защищал суда, следующие транзитом через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.