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Война с хуситами ,  
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Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море

CENTCOM: авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море
Сюжет
Война с хуситами
Авианосную группу во главе с «Дуайт Эйзенхауэр» заменит ударная группа «Теодор Рузвельт», сообщили в CENTCOM. Хуситы неоднократно заявляли об атаках на авианосец, в Пентагоне это опровергают

Авианосная группа во главе с авианосцем «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) покинула Красное море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Ее заменит авианосная ударная группа «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) «после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе», уточнили в CENTCOM.

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море
Политика
Авианосец &laquo;Дуайт Эйзенхауэр&raquo; (USS Dwight D. Eisenhower)

Хуситы неоднократно заявляли об атаках на авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр». Накануне военный представитель «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа утверждал, что по кораблю был нанесен удар крылатыми и баллистическими ракеты. В CENTCOM это опровергли.

Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» был переброшен в регион после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. После начала атак хуситов он защищал суда, следующие транзитом через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
авианосец США Красное море хуситы

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