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Военная операция на Украине ,  
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Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23

Богомаз: еще 11 беспилотников сбили над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Над регионом уничтожено еще 11 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. До этого он говорил, что в течение часа было сбито 12 дронов

Над Брянской областью уничтожено еще девять беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Четыре дрона были сбиты над Дубровским районом, два — над Брянским, по одному — над Клинцовским районом, Новозыбковским и Стародубским муниципальными округами.

Богомаз сообщил о третьем сбитом дроне над Брянской областью за час
Политика

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Богомаз.

Позднее глава региона заявил о попытке атаковать объекты на территории Суражского района, два БПЛА были сбиты.

Около часа назад губернатор заявил об уничтожении 12 дронов: двух над Трубчевским районом, восьми — над Брасовским и еще двух — над Почепским. По его словам, в результате массированной атаки никто не пострадал, разрушений также не было.

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Персоны
Елена Чернышова
Александр Богомаз беспилотники Брянская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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