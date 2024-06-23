Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23

Над регионом уничтожено еще 11 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. До этого он говорил, что в течение часа было сбито 12 дронов

Над Брянской областью уничтожено еще девять беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Четыре дрона были сбиты над Дубровским районом, два — над Брянским, по одному — над Клинцовским районом, Новозыбковским и Стародубским муниципальными округами.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Богомаз.

Позднее глава региона заявил о попытке атаковать объекты на территории Суражского района, два БПЛА были сбиты.

Около часа назад губернатор заявил об уничтожении 12 дронов: двух над Трубчевским районом, восьми — над Брасовским и еще двух — над Почепским. По его словам, в результате массированной атаки никто не пострадал, разрушений также не было.