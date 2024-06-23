Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23
Над Брянской областью уничтожено еще девять беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Четыре дрона были сбиты над Дубровским районом, два — над Брянским, по одному — над Клинцовским районом, Новозыбковским и Стародубским муниципальными округами.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Богомаз.
Позднее глава региона заявил о попытке атаковать объекты на территории Суражского района, два БПЛА были сбиты.
Около часа назад губернатор заявил об уничтожении 12 дронов: двух над Трубчевским районом, восьми — над Брасовским и еще двух — над Почепским. По его словам, в результате массированной атаки никто не пострадал, разрушений также не было.
Упал — поднялся.
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