В Гонконге из-за проблем с шасси пострадали 18 пассажиров рейса в Лос-Анджелес

В Гонконге из-за проблем с шасси пострадали 18 пассажиров рейса в США

Самолет в аэропорту Гонконга был вынужден прервать полет из-за неисправности катушки и шины шасси, был развернут аварийный трап

Пассажирский самолет в аэропорту Гонконга был вынужден прервать полет из-за проблем с шасси, сообщает RTHK. В результате инцидента пострадали 18 человек, пострадавшие доставлены в больницу.

Лайнер авиакомпании Cathay Pacific должен был лететь в Лос-Анджелес, однако взлет пришлось отменить из-за аварийного сигнала. В момент происшествия на борту находились 293 пассажира и 17 членов экипажа.

Причиной инцидента называется неисправность катушки и шины шасси.

В марте самолету Boeing 737 американского перевозчика Southwest Airlines пришлось вернуться в аэропорт после вылета из кубинской Гаваны — у него отказал один из двигателей. Лайнер летел в Форт-Лодердейл, расположенный на юго-восточном побережье Флориды. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Один из них снял видео, на котором были запечатлены задымленный салон и сидящие в кислородных масках люди.