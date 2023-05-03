Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно приземлился в Сочи

Пассажирский самолет из Стамбула в Москву экстренно приземлился в Сочи

Самолет Red Wings, летевший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в Сочи, никто из пассажиров не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. На борту было 44 человека

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пассажирский самолет, направляющийся из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Сочи, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«3 мая экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings после вылета из аэропорта Стамбула принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам. Рейс WZ76 следовал по маршруту Стамбул — Москва. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи в 16:57 местного времени. Пассажиры расположены в зоне ожидания полетов, с ними работает представитель авиакомпании», — сказано в сообщении.

О том, что самолет из Стамбула, на борту которого находились 44 человека, готовится к аварийной посадке в Сочи, ранее сообщал «Интерфакс». «Самолет направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полет, и командир запросил экстренную посадку в Сочи», — сообщили агентству в экстренных службах.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Домодедово.

19 марта самолет Airbus A330-343X, летевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Иркутске из-за высокого давления в тормозной системе. На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы. На фотографии, которую опубликовал СК, видно, что борт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».