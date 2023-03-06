Следовавший в США Boeing вернулся в Гавану из-за отказа двигателя

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Самолет Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines вернулся в аэропорт кубинской Гаваны после отказа одного из двигателей, сообщила Кубинская авиационная корпорация SA (CACSA) в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Самолет вылетел 5 марта в 12:05 по местному времени (5 марта 20:05 мск). «В международном аэропорту имени Хосе Марти самолет типа Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines (SWA 3923), направлявшийся в Форт-Лодердейл (город на юго-восточном побережье Флориды. — РБК), во время взлета обнаружил проблемы одного из двигателей», — говорится в сообщении.

Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. На видео, которое снял один из пассажиров, запечатлен задымленный салон, люди сидят в кислородных масках.

В конце октября прошлого года самолет компании Latam, который следовал из столицы Чили в парагвайский Асунсьон, совершил аварийную посадку. На борту находились 48 пассажиров, при посадке в лайнер попал в зону сильной турбулентности. У него разрушилась носовая часть и лобовое стекло.