Дмитрий Песков: принимаются необходимые меры по ситуации вокруг Пригожина

Кремль заявил о принятии необходимых мер по ситуации с Пригожиным

Владимиру Путину доложили о ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что по лагерям ЧВК нанесен ракетный удар и обвинил «военное руководство», пообещав ответить на это. Минобороны заявило о провокации

Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков.

Минобороны ранее назвало провокацией заявление Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что по лагерям ЧВК в тылу нанесен ракетный удар и обвинил «военное руководство». «Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — утверждает основатель ЧВК, пообещав ответить на это.

Пресс-служба основателя ЧВК позднее распространила его заявление, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возбуждении ФСБ уголовного дела о призыве к мятежу. «Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — заявили в НАК.