Госдума поддержала поправки «о третьих лицах» в закон об иноагентах

Поправки предполагают ответственность за содействие нарушению иноагентами законодательства, а также устанавливают штрафы за неустранение нарушения

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Государственная дума в первом чтении приняла поправки к закону об иноагентах, которые закрепляют ответственность третьих лиц, способствовавших нарушению законодательства признанными иноагентами, следует из карточки инициативы на сайте нижней палаты российского парламента.

В конце апреля группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым внесла законопроект, который «закрепляет обязанность органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также их должностных лиц, физических лиц независимо от их гражданства или отсутствия такового при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, которые предусмотрены» в отношении признанных иноагентами.

Если же кто-либо из указанных лиц будет содействовать нарушению иноагентами законов, ему вынесут предупреждение. На устранение нарушения дадут не менее месяца.

Госдума приняла и сопутствующий законопроект, который устанавливает административную ответственность за неустранение нарушений. Так, гражданам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификация (запрет занимать должность) на срок до двух лет, юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Один из соавторов инициативы Михаил Делягин пояснял РБК, что в первом чтении законопроекта, как правило, отрабатывается общая концепция документа. «То есть собираемся ли мы за это наказывать или не собираемся. Если концепция принимается, то все детали отрабатываются во втором чтении», — уточнял он.

Пискарев, комментируя предлагаемые нормы, объяснял, что под них, например, может попасть тот, кто поможет иноагенту устроиться учителем, так как признанным иностранным агентам запрещено вести просветительскую деятельность, или выпустит книгу без маркировки иноагента.

На данный момент в едином реестре иноагентов, который ведет Минюст, более 600 позиций, последний раз он обновлялся 16 июня. В нем содержатся данные обо всех иноагентах: НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединениях и физических лицах.

Кроме того, появился список аффилированных с иноагентами лиц: в него включили 861 человека. Их данные не раскрывались, уточнить информацию о внесении в перечень может сам человек, обратившись в Минюст.