В ЛНР заявили о переброске резервов Украины под Купянск

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Командование ВСУ перебрасывает оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, колонны ВСУ с автомобильной и бронированной техникой заметили к северо-западу от Купянска. «Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», — сказал он, ссылаясь на данные разведки.

Он также сообщил, что состояние военной техники говорит о том, что перемещаемая техника пока не участвовала в боевых действиях.

Накануне Минобороны сообщало, что на купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новомлынск, Котляровка и Стельмаховка. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 30 военных, американскую самоходку Paladin и бронетранспортер, сообщило ведомство.