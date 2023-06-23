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Обама заявил о поддержке русскоязычными в Крыму вхождения в Россию

Барак Обама: в 2014 году многие русскоязычные жители Крыма поддержали вхождение в Россию
В 2014 году настроения среди граждан Украины отличались от нынешних, и многие русскоязычные жители Крыма поддерживали присоединение полуострова к России, заявил Обама. По его словам, это нашло «некоторое понимание в Европе»
Барак Обама
Барак Обама (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Многие русскоговорящие жители Крыма в 2014 году поддерживали присоединение полуострова к России, заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама (2008–2016).

По словам экс-президента, Украина в 2014 году отличалась от нынешней, и обстоятельства до начала полномасштабного военного конфликта с Россией были другими. «Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и было некоторое понимание идей, которые представляла Россия», — сказал он (цитата по Yahoo News).

Обама заявил, что в то время западные союзники не оказывали Киеву никакой финансовой или военной поддержки, чтобы та могла противостоять Москве. С его слов, присоединение Крыма к России нашло «некоторое понимание в Европе» с учетом того, что большинство жителей полуострова «были этнически русскими и говорили по-русски».

Экс-президент добавил, что ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель (2005–2021), чтобы ввести санкции против России, «пришлось привлекать большое число европейцев, которые сопротивлялись и кричали». По мнению Обамы, тогда это позволило предотвратить более масштабный конфликт: «Мы бросили вызов [президенту России Владимиру] Путину с помощью тех инструментов, которые у нас были на тот момент».

В 2014 году власти США ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», было прекращено военное и инвестиционное сотрудничество Вашингтона и Москвы. После этого санкции неоднократно ужесточались. Несмотря на это, оппозиционные республиканцы были недовольны политикой Обамы и призывали к более жестким мерам.

Бывший советник Джорджа Буша — младшего (был президентом США в 2001–2009 годах) Стивен Хэдли рассказывал, что перед отставкой администрация предупреждала нового главу государства об угрозах со стороны России для Европы, Украины и Крыма. Тем не менее Обама заявлял, что в 2014 году было сложно предсказать развитие отношений Москвы и Киева. По его словам, «опасность всегда присутствовала», но тогда еще нельзя было прогнозировать начало военных действий.

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Действующие власти США придерживаются «простой истины» о том, что Крым является частью Украины, говорил президент Джо Байден. Путин заявлял, что условий для возвращения полуострова в состав Украины «не существует и не может существовать».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Барак Обама Крым Украина
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