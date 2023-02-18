Советник рассказал о предупреждениях Буша для Обамы насчет России и Крыма

В 2009 году Буш предупредил Обаму о необходимости дать отпор угрозам территориальной целостности Украины, в частности из-за Крыма. Его помощники сочли, что Россия хочет утвердить свой статус «великой державы»

Стивен Хэдли (Фото: Stefani Reynolds / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Администрация президента США Джорджа Буша-младшего перед уходом в отставку предупредила новую администрацию следующего президента Барака Обамы об угрозах со стороны России для Европы, Украины и Крыма. Об этом говорится в мемуарах советника Буша по национальной безопасности Стивена Хэдли.

Он рассказал, что команда уходящего президента составила меморандум из 40 записок, в котором оценивала международную ситуацию перед началом президентского срока Обамы. Недавно 30 из них были рассекречены, Хэдли представил содержание рассекреченной части меморандума в книге «Передача полномочий».

В составленном в 2009 году документе говорилось о необходимости пресечь попытки России «бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму». Там указывалось, что 59% крымчан этнически русские, на полуострове расположена база Черноморского флота. Россия будет использовать зависимость Европы от поставок своих энергоносителей, а также политические средства «для вбивания клина между Соединенными Штатами и Европой», полагали помощники Буша.

«Решимость России утвердить свой статус «великой державы» противоречит вызывающей тревогу неуверенности, которая присуща институциональным слабостям России», — говорилось в меморандуме для Обамы.

Стратегия личной дипломатии Буша увенчалась успехом на ранних этапах, утверждается в документе, но отношения России и США все же со временем испортились, особенно после военного конфликта в Грузии 2008 года. Согласно меморандуму, в отношениях Москвы и Вашингтона Буш пытался отойти от стратегического соперничества и «зависимости» от западной экономической поддержки к стратегическому сотрудничеству по многим важных для обеих стран сферам.

«Опыт Америки в Ираке показывает, что она не всесильна и не бессильна», — говорится в записке, составленной заместителем Хэдли, экспертом по Ближнему Востоку Меган О'Салливан. Он предупредила, что США обладают возможностью помочь странам осуществить кардинальные реформы, однако не следует недооценивать ни объем необходимых для этого ресурсов, ни то, как ведут себя власти конкретной страны, куда направлена поддержка. При этом, указала О'Салливан, «значительные усилия по восстановлению стран следует предпринимать только тогда, когда на карту поставлены действительно жизненно важные интересы США».

«Редко, если вообще когда-либо, ресурсы, выделяемые Афганистану, были соизмеримы с поставленными целями», — продолжила она, признав, что политики переоценили способность Вашингтона добиваться результатов и недооценили влияние переменных, неподконтрольных США.

В конце января были обнародованы содержания бесед президента России Бориса Ельцина с американским коллегой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году. Как следует из стенограммы, первый назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором» из-за давления на украинского лидера Леонида Кравчука со стороны националистических групп в Верховной раде, а также заверил США в отсутствии у России «имперских амбиций».

Украину с Бушем-старшим обсуждал в том же году и заместитель главы правительства России Егор Гайдар, фактически руководивший тогда либеральными реформами. На вопрос об отношениях Москвы и Киева, которые в то время обладали ядерным оружием, он заверил, что «югославского сценария» не будет, странам следует «нащупать пути установления тесного контакта». «Есть очень серьезная проблема на самой Украине, например напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблемы с русскоязычной Украиной», — добавил Гайдар.