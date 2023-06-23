Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Кэмерон заявил, что поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа Общество, 00:19
Над Курском сбили беспилотник Политика, 00:05
Самый кассовый в MMA. Цукерберг фразой Хабиба согласился на бой с Маском Спорт, 00:00
Социологи назвали самую дружелюбную к релокантам страну бывшего СССР Общество, 00:00
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22 июн, 23:59
Рогозин заявил о новой тактике ВСУ Политика, 22 июн, 23:59
Что такое кибериммунитет и что о нем нужно знать РБК и Kaspersky, 22 июн, 23:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Подросток погиб в ДТП в Новой Москве с участием мотоцикла и скутера Общество, 22 июн, 23:48
Президент Грузии помиловала экс-главу «Рустави 2» Политика, 22 июн, 23:27
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии Политика, 22 июн, 23:20
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 22 июн, 23:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22 июн, 23:00
Гладков сообщил об обстреле Красного Пахаря в Белгородской области Политика, 22 июн, 22:56
«Страна» узнала о будущем Кличко в сценариях смены руководства Киева Политика, 22 июн, 22:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Курском сбили беспилотник

Губернатор Старовойт: система ПВО сбила беспилотник над Курском
Системы ПВО сбили беспилотник над Курском, сообщил губернатор Старовойт. Корреспондент РБК рассказал о «хлопке» поздним вечером 22 июня. Старовойт не уточнил данные о пострадавших и повреждениях

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Курском, заявил областной губернатор Роман Старовойт.

«Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112», — написал он в телеграм-канале.

Подробностей о пострадавших и повреждениях глава региона не привел.

Корреспондент РБК сообщил об услышанном «хлопке» в Курске примерно в 23:25. О «хлопках» также писали в соцсетях. В частности, телеграм-канал Mash со слов местных жителей рассказал, что они произошли в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского, а в некоторых районах города включили сирену. Также канал опубликовал видео, на которых слышны звуки взрывов.

9 июня Старовойт сообщал о сбитом украинском беспилотнике в раойне нефтебазы под Курском. Повреждений или разрушений в результате атаки не было, подчеркивал он. В то же день дроны атаковали также Белгород и Воронеж. В Белгороде дрон повредил крышу офисного здания и котельную, в Воронеже — врезался в жилой дом, из-за чего осколками ранило троих человек..

В начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

Читайте на РБК Pro
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы
Здоровое старение: три простых совета
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Лилия Пашкова
Курск ПВО беспилотники Роман Старовойт
Материалы по теме
Беспилотник взорвался на территории частного дома в курском селе
Политика
В Курской области ограничили проведение массовых мероприятий
Политика
Губернатор сообщил о 14 прилетах по селу в Курской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter