Над Курском сбили беспилотник

Системы ПВО сбили беспилотник над Курском, сообщил губернатор Старовойт. Корреспондент РБК рассказал о «хлопке» поздним вечером 22 июня. Старовойт не уточнил данные о пострадавших и повреждениях

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Курском, заявил областной губернатор Роман Старовойт.

«Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112», — написал он в телеграм-канале.

Подробностей о пострадавших и повреждениях глава региона не привел.

Корреспондент РБК сообщил об услышанном «хлопке» в Курске примерно в 23:25. О «хлопках» также писали в соцсетях. В частности, телеграм-канал Mash со слов местных жителей рассказал, что они произошли в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского, а в некоторых районах города включили сирену. Также канал опубликовал видео, на которых слышны звуки взрывов.

9 июня Старовойт сообщал о сбитом украинском беспилотнике в раойне нефтебазы под Курском. Повреждений или разрушений в результате атаки не было, подчеркивал он. В то же день дроны атаковали также Белгород и Воронеж. В Белгороде дрон повредил крышу офисного здания и котельную, в Воронеже — врезался в жилой дом, из-за чего осколками ранило троих человек..

В начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.