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Reuters узнал о планах США продать Индии дроны MQ-9B на $2-3 млрд

Reuters: США добиваются от Индии заключения сделки на $2-3 млрд на поставку дронов MQ-9B
США хотят «продавить» сделку по продаже Индии беспилотников MQ-9B SeaGuardian на $2-3 млрд во время визита Моди в Вашингтон 22 июня, сообщает Reuters. Индия на протяжении многих лет является главным покупателем оружия у России
Американский беспилотник MQ-9B
Американский беспилотник MQ-9B (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В преддверии государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон администрация президента США Джо Байдена «подталкивает» Нью-Дели к заключению крупного военного контракта, предусматривающего поставку американских беспилотников MQ-9B SeaGuardian, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Госдеп США, Пентагон и Белый дом попросили Индию «показать прогресс» в сделке по покупке 30 дронов производства General Atomics во время визита Моди, который состоится 22 июня. Затем, однако, число БПЛА было сокращено до 24, а еще позже — до 18, рассказали источники.

Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может составить $2-3 млрд. При этом Индия настаивает на локализации производства части компонентов MQ-9B SeaGuardian, пишет Reuters.

MQ-9B SeaGuardian — разведывательный беспилотник морского базирования, способный оставаться в воздухе более 30 часов. На сайте производителя говорится, что этот БПЛА также может быть сконфигурирован для проведения ряда морских операций, включая противолодочную оборону или проведение гуманитарных миссий.

Как отмечает агентство, в настоящее время MQ-9B SeaGuardian эксплуатируют США, Индия, Австралия и Япония, при этом Индия арендует несколько таких БПЛА в рамках операций по сбору разведданных.

Помимо дронов, на встрече в Вашингтоне лидеры двух стран могут обсудить совместное производство боеприпасов и наземных транспортных средств, таких как бронетранспортеры, сообщили источники Reuters.

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На протяжении многих лет Индия большинство своего вооружения закупала у России. Как рассказывал РБК в феврале прошлого года посол России в Индии Денис Алипов, всего в Индию идет четверть российских продаж вооружений за границу. По его словам, выйти на общий объем заказов в сумме $14 млрд позволило то, что Москва предложила Нью-Дели «уникальные условия закупок оружия».

В марте прошлого года, уже после начала российской спецоперации на Украине, США сообщили, что рассматривают возможность введения санкций против Индии в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Этот закон от 2017 года подразумевает введение мер против неамериканских лиц, сотрудничающих с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами.

Bloomberg в апреле этого года писал, что Индия не хочет оплачивать счет за поставки российского оружия в долларах из опасения вторичных санкций, в связи с чем поставки оружия были приостановлены. По словам одного из собеседников агентства, платеж Индии за оружие на сумму свыше $2 млрд задерживается уже примерно на год, в то время как Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей на сумму около $10 млрд, а также на будущую поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400.

В качестве решения проблемы власти Индии предложили России во избежание накопления рупий инвестировать полученные от продажи оружия средства в индийские долговые обязательства и рынок капитала, но Москве такой вариант не нравится, отмечало агентство.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Индия США беспилотники оружие
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