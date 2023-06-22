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В Курской области ограничили проведение массовых мероприятий

Власти Курской области с исключениями запретили проведение массовых мероприятий
Запрет на массовые мероприятия введен для усиления охраны общественного порядка. Исключение сделают для мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам
Вид на Театральную площадь Курска
Вид на Театральную площадь Курска (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Курской области запретили проведение массовых публичных мероприятий за исключением тех, которые приурочены к государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, следует из постановления исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова (первый заместитель губернатора Романа Старовойта).

В пресс-службе правительства Курской области РБК пояснили, что Старовойт находится в двухдневной командировке в Москве, поэтому его обязанности выполняет первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и безопасности, говорится в документе. Запрет продлится до снятия режима «среднего уровня реагирования», установленного указом президента Владимира Путина в октябре прошлого года.

Этот режим был введен в приграничных регионах России и предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 22 июня ВСУ обстреляли поселок Теткино и деревню Елизаветовку в приграничном Глушковском районе региона, о пострадавших не сообщалось. Накануне, 21 июня, под обстрел попало село Горналь в еще одном приграничном районе области — Суджанском, там зафиксировали 14 прилетов, писал губернатор Роман Старовойт. О пострадавших он не сообщал.

В Курской области ограничили проведение массовых мероприятий
В Курской области ограничили проведение массовых мероприятий

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