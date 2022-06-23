Украина подала в ЕСПЧ иск против России

Киев обвинил Москву в нарушении семи статей Европейской конвенции по правам человека после начала военной операции на Украине. Россия перестала быть членом Совета Европы с марта, с июня действует закон о неисполнении решений ЕСПЧ *

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Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении ведомства.

В иске Украина обвиняет власти России в нарушении положений Европейской конвенции по правам человека в связи с военной операцией. Речь идет о ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 и 10 (свобода мысли, совести, религии и выражения мысли), ст. 11 (свобода собраний и объединений) и ст. 1 протокола 1 (защита собственности).

Как сообщает Минюст, в документе речь идет о событиях с 24 февраля до «фактического вывода российских сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере» 7 апреля. Ведомство также пообещало подать дополнительные жалобы, связанные с действиями России после 7 апреля.

Иск подан в интересах физических и юридических лиц; в его рамках Украина требует полного вывода российских войск и присуждения денежной компенсации потерпевшим.

Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства, входящие в Совет Европы и ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека. Россия не является членом Совета Европы с середины марта. В ночь на 15 марта Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил проект с призывом исключить Россию. Днем глава МИДа Сергей Лавров вручил генеральному секретарю Совета Европы решение о выходе страны. Позже ЕСПЧ постановил, что Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября. До этой же даты ЕСПЧ будет рассматривать жалобы против России.

В июне президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении Россией решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта.

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Украина ранее подавала в ЕСПЧ ряд жалоб против России. Они касались событий в Донбассе, в частности крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, вхождения Крыма в состав России и инцидента с украинскими судами в Керченском проливе в 2018 году. Последнюю жалобу Киев подал в феврале 2021 года. В ней говорилось, что Россия совершает «целенаправленные убийства [своих] предполагаемых противников» на территории Украины и за ее пределами, нарушая таким образом статью 2 (право на жизнь).

Россия, в свою очередь, подала жалобу на Украину в июле 2021 года. Москва обвинила Киев по десяти пунктам, в том числе в гибели протестующих во время Евромайдана 2014 года, подавлении свободы слова, дискриминации русскоговорящего населения и российского бизнеса, лишении жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти.