Украина подала жалобу в ЕСПЧ против России из-за «убийств противников»

Европейский суд по правам человека, Страсбург, Франция (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Украина подала новую межгосударственную жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Из него следует, что в жалобе содержатся утверждения украинского правительства о том, что Россия продолжает практику «целенаправленных убийств предполагаемых противников Российской Федерации» на территории страны и за ее пределами, они «санкционированы государством». В жалобе отмечается, что это происходит в том числе на территории стран-членов Совета Европы вне места проведения вооруженного конфликта.

«Правительство Украины также ссылается на административную практику Российской Федерации в отношении неспособности расследовать эти убийства и умышленного сокрытия операций, направленных на срыв попыток найти виновных. Правительство Украины заявляет о нарушении как материальных, так и процессуальных аспектов Статьи 2 (Право на жизнь) Конвенции», — говорится в релизе.

В сообщении ЕСПЧ не говорится, о каких именно действиях России идет речь.

РБК направил запросы в Министерства юстиции России и Украины.