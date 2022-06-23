Красный Крест ответил на запрос Москальковой о российских военнопленных

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Красный Крест подтвердил получение письма уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине, передает «РИА Новости».

«Ответ пришел незамедлительно, что мое письмо получено, принято к рассмотрению и будет представлена дополнительная информация. Было следующее письмо, из которого следовало, что Красный Крест посещает того, кого считает нужным, и сообщает тому, кому считают нужным», — рассказала Москалькова.

Она также сообщила, что обсудит условия содержания военнопленных с генеральным секретарем Международного Комитета Красного Креста Петером Мауэром в ходе их встречи 24 июня.

В середине мая омбудсмен рассказала, что отправила в Красный Крест запрос о судьбе российских военнопленных и попросила рассмотреть возможность их посетить. Она указала, что ее сотрудникам не удалось получить информацию о возможности получения пленными необходимой медицинской помощи, соблюдении в их отношении Женевской конвенции, а также физическом и психологическом состоянии.

Также Москалькова рассказала о неудачной попытке договориться об обмене удерживаемых на Украине российских моряков. В середине мая омбудсмен сообщила, что на Украине находятся десятки моряков. В пресс-службе уполномоченного по правам человека заявили, что речь идет о порядка 77 моряков.