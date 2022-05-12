Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков

По словам омбудсмена, на Украине удерживаются более 80 членов экипажей гражданских судов. В пресс-службе уполномоченного по правам человека сообщили о 73 моряках, которые не могут вернуться домой

Татьяна Москалькова (Фото: Global Look Press)

На Украине удерживаются десятки российских моряков, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова журналистам, передает «РИА Новости».

«К нам поступило еще сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала Москалькова.

В пресс-службе омбудсмена агентству уточнили, что всего обратились 73 моряка, все они гражданские.

В начале апреля Москалькова сообщила об освобождении 14 членов экипажа гражданского судна «Азов Конкорд», которые удерживались украинскими военными в порту Мариуполя с 24 февраля.