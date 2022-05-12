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Москалькова сообщила о десятках удерживаемых на Украине моряков

По словам омбудсмена, на Украине удерживаются более 80 членов экипажей гражданских судов. В пресс-службе уполномоченного по правам человека сообщили о 73 моряках, которые не могут вернуться домой
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Global Look Press)

На Украине удерживаются десятки российских моряков, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова журналистам, передает «РИА Новости».

«К нам поступило еще сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. По моим данным, их больше 80 сегодня. Диалог продолжается об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне», — сказала Москалькова.

В пресс-службе омбудсмена агентству уточнили, что всего обратились 73 моряка, все они гражданские.

Москалькова заявила о возвращении всех задержанных Киевом дальнобойщиков
Общество
Татьяна Москалькова

В начале апреля Москалькова сообщила об освобождении 14 членов экипажа гражданского судна «Азов Конкорд», которые удерживались украинскими военными в порту Мариуполя с 24 февраля.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников
В начале мая были возвращены домой 11 моряков с сухогруза «Авангард». Судно находилось в ремонте в Измаиле Одесской области с 1 декабря. После начала российской военной операции экипаж «был блокирован охраной порта и украинскими пограничниками и лишен возможности вернуться на родину», говорила омбудсмен. По ее словам, в Измаиле удерживают 60 моряков с российских судов «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт-244», «Волго-Балт-193», «Волго-Балт-225», «Рондо», «Свирь».

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине Татьяна Москалькова моряки
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