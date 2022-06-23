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Война санкций ,  
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В Минфине назвали санкции «финансовой ядерной бомбой»

Однако они дают возможность впервые с 1990-х годов построить в России суверенный финансовый рынок, который будет независимым от зарубежных площадок, считает замминистра финансов Алексей Моисеев
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления, которое обрушилось на Россию, по силе воздействия его можно назвать «финансовой ядерной бомбой», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на круглом столе думского комитета по финансовому рынку.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба — в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия. И, конечно, это заставило нас реагировать <...> удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает», — сказал Моисеев.

По его словам, президент США Джо Байден обещал, что курс рубля к доллару подскочит до 200 руб., однако этого не случилось. «Понятно, что план был разворотить в клочья нашу финансовую систему, но не получилось», — подчеркнул чиновник.

В то же время он отметил, что российские финансовые рынки «не до конца выполнили свои задачи».

«В целом надо сказать, что наши финансовые рынки не до конца выполнили свои задачи <…> в том смысле, что у нас финансовые рынки не обеспечили доступность кредитных, финансовых ресурсов для всей экономики в целом, поэтому мы сейчас должны думать не только о стабилизации, но и о развитии. Здесь надо в первую очередь думать о том, как обеспечить вот этот круговорот денег в экономике», — продолжил Моисеев.

В закрытии для России зарубежных финансовых рынков замминистра увидел положительные стороны.

«В этом есть и плюс, нет худа без добра. То, что они закрылись, — это говорит о том, что мы сейчас неизбежно получим, может быть, первый серьезный шанс с начала 1990-х годов построить суверенный финансовый рынок, который не будет зависеть от Запада не в плане транзакций, а в плане источников финансирования», — заверил Моисеев.

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Авторы
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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