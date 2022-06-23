«Ведомости» узнали о совете не выезжать за рубеж для помощников депутатов

По словам источников издания, помощники при подаче заявления на отпуск должны указывать, что не будут выезжать за границу. Собеседники газеты не осведомлены о возможных санкциях за нарушение этой рекомендации

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Государственной думе помощникам депутатов рекомендовали не выезжать в отпуск за границу, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Думе.

«При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», — рассказал один из собеседников газеты. По его словам, с помощниками также проводят беседу, в которой объясняют, что из-за сложной геополитической ситуации выезжать за рубеж не следует.

Другой источник указал, что прямого запрета не выезд нет, это скорее «совет или рекомендация». «Это нормальная практика, когда начальник должен быть в курсе, где подчиненный проводит отпуск», — отметил собеседник издания. Он также указал, что «никаких санкций или ограничений» нет, другой источник отметил, что не осведомлен, могут ли быть какие-то последствия за выезд из России.

Еще один источник издания в Госдуме высказал мнение, что «странно в настоящее время, когда страна в такой ситуации, ездить за границу в отпуск», поскольку некоторые помощники депутатов имеют доступ к закрытым документам и им следует спрашивать разрешение на выезд. При этом в страны Организации Договора о коллективной безопасности (это, например, Армения, Белоруссия, Казахстан) можно выезжать без ограничений, добавил собеседник «Ведомостей».

Ранее подобные ограничения в Думе стали действовать для членов фракции партии «Единая Россия»: они должны получать разрешение на выезд от главы фракции Владимира Васильева. Как указывал в марте глава Центрального исполнительного комитета партии, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин, запрет действовал к тому моменту уже несколько месяцев и не распространялся на зарубежные командировки.



В феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал поручение исключить выезды за границу в служебные командировки и по частным вопросам работников организаций ракетно-космической промышленности, в связи с «обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан». Запрет коснулся в том числе ранее запланированных поездок.