Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля
В связи со снятием коронавирусных ограничений на въезд Финляндия с 1 июля снимет ограничения на прием визовых заявлений, сообщает посольство страны в России.
В ведомстве подчеркнули, что визовые заявления будут приниматься в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи, а их рассмотрение проводится согласно визовому кодексу Евросоюза.
«Между ЕС и Россией существует действующее Соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и бизнесменов», — говорится в сообщении.
Посольство обратило внимание, что пока неизвестно, какие ограничения на пересечение границы со стороны российских властей будут действовать после 30 июня.
Накануне МВД Финляндии объявило о снятии всех коронавирусных ограничений на въезд в страну с 30 июня, в том числе для россиян. После этого консульский департамент российского МИДа заявил, что коронавирусные ограничения на пересечение наземных границ в России сохраняются.
На данный момент попасть в Финляндию россияне могут только на автомобиле. В конце января 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Финляндией. Однако в конце февраля 2022 года Россия запретила полеты в 36 государств, включая и эту страну. Это стало ответом российских властей на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов после начала военной операции на Украине.
В декабре прошлого года Россия также возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Были вновь запущены поезда «Аллегро», курсирующие по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург. Кроме них до пандемии в Хельсинки также ходил поезд «Лев Толстой» из Москвы. Однако в марте текущего года Финляндия разорвала отношения с РЖД из-за спецоперации России на Украине и прекратила пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение.