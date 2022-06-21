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Пандемия коронавируса ,  
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Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля

Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

В связи со снятием коронавирусных ограничений на въезд Финляндия с 1 июля снимет ограничения на прием визовых заявлений, сообщает посольство страны в России.

В ведомстве подчеркнули, что визовые заявления будут приниматься в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи, а их рассмотрение проводится согласно визовому кодексу Евросоюза.

«Между ЕС и Россией существует действующее Соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и бизнесменов», — говорится в сообщении.

Посольство обратило внимание, что пока неизвестно, какие ограничения на пересечение границы со стороны российских властей будут действовать после 30 июня.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Накануне МВД Финляндии объявило о снятии всех коронавирусных ограничений на въезд в страну с 30 июня, в том числе для россиян. После этого консульский департамент российского МИДа заявил, что коронавирусные ограничения на пересечение наземных границ в России сохраняются.

На данный момент попасть в Финляндию россияне могут только на автомобиле. В конце января 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Финляндией. Однако в конце февраля 2022 года Россия запретила полеты в 36 государств, включая и эту страну. Это стало ответом российских властей на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов после начала военной операции на Украине.

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В декабре прошлого года Россия также возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Были вновь запущены поезда «Аллегро», курсирующие по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург. Кроме них до пандемии в Хельсинки также ходил поезд «Лев Толстой» из Москвы. Однако в марте текущего года Финляндия разорвала отношения с РЖД из-за спецоперации России на Украине и прекратила пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение.

Теги
Финляндия туризм визы посольство

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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