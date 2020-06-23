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США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Под ограничения попали Центральное телевидение Китая, China News Service, а также газеты «Жэньминь жибао» и «Хуаньцю шибао». Они, по мнению властей США, «в значительной степени принадлежат или контролируются» правительством КНР
Вендинговый автомат по продаже газеты China Daily в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон
Вендинговый автомат по продаже газеты China Daily в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон (Фото: Jason Redmond / Reuters)

Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям». Об этом в своем Twitter сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Чтобы обеспечить большую прозрачность проводимых в США под эгидой Коммунистической партии Китая операций, я поручил определить еще четыре пропагандистских канала КНР как иностранные представительства», — написал он.

Речь идет о Центральном телевидении Китая, газетах People's Daily («Жэньминь жибао») и Global Times («Хуаньцю шибао»), а также агентстве China News Service, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По мнению американских властей, эти СМИ «в значительной степени принадлежат или фактически контролируются» китайским правительством.

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В то же время в ведомстве отметили, что решение не основано на каких-либо публикациях этих СМИ и не накладывает ограничений на их работу в США. Однако средства массовой информации, включенные в список иностранных представительств, будут «должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в Соединенных Штатах», пояснила Ортагус. Это означает, что СМИ придется соблюдать ряд ограничений, в частности регистрировать свои объекты недвижимости в США и получать разрешение на покупку новых объектов.

Таким образом, теперь в США иностранными миссиями признаны девять китайских СМИ. В середине феврале этот статус получили агентство «Синьхуа», «Международное радио Китая» (China Radio International), телеканал CGTN (China Global Television Network), а также издающая газету China Daily компания China Daily Distribution Corporation и компанию Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты «Жэньминь жибао».

В США допустили выдворение китайских журналистов после статьи в WSJ
Политика
Фото: Ng Han Guan / AP

Вслед за этим МИД Китая лишил трех сотрудников газеты The Wall Street Journal аккредитации, дающей иностранным журналистам право работать в КНР. Решение китайские власти объяснили тем, что издание отказалось принести извинения за публикацию статьи под названием «Китай действительно больной человек Азии». В XIX и начале XX века выражение «больной человек Азии» использовалось для обозначения отсталого и принужденного к подписанию ряда неравных соглашений с мировыми державами Китая.

Эта статья вышла 3 февраля. Она была посвящена распространению коронавируса в Китае, при этом в материале упоминалось о возможности уменьшения геополитического влияния Китая в результате перенесенных его экономикой потрясений.

Китай лишил журналистов аккредитации за статью о «больном человеке Азии»
Политика
Фото: Jae C. Hong / AP

В Белом доме после того, как Китай лишил журналистов WSJ аккредитации, начали рассматривать возможность выдворения из страны китайских журналистов, сообщал Bloomberg со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с обсуждением вопроса в Белом доме. В результате США решили с 13 марта сократить число сотрудников агентства «Синьхуа», CGTN, «Международного радио Китая» и China Daily Distribution Corporation, работающих на территории страны, со 160 до 100 человек, сообщал Reuters.

Автор: Виктория Полякова
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