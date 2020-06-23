США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Под ограничения попали Центральное телевидение Китая, China News Service, а также газеты «Жэньминь жибао» и «Хуаньцю шибао». Они, по мнению властей США, «в значительной степени принадлежат или контролируются» правительством КНР

Вендинговый автомат по продаже газеты China Daily в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон (Фото: Jason Redmond / Reuters)

Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям». Об этом в своем Twitter сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Чтобы обеспечить большую прозрачность проводимых в США под эгидой Коммунистической партии Китая операций, я поручил определить еще четыре пропагандистских канала КНР как иностранные представительства», — написал он.

Речь идет о Центральном телевидении Китая, газетах People's Daily («Жэньминь жибао») и Global Times («Хуаньцю шибао»), а также агентстве China News Service, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По мнению американских властей, эти СМИ «в значительной степени принадлежат или фактически контролируются» китайским правительством.

В то же время в ведомстве отметили, что решение не основано на каких-либо публикациях этих СМИ и не накладывает ограничений на их работу в США. Однако средства массовой информации, включенные в список иностранных представительств, будут «должны соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в Соединенных Штатах», пояснила Ортагус. Это означает, что СМИ придется соблюдать ряд ограничений, в частности регистрировать свои объекты недвижимости в США и получать разрешение на покупку новых объектов.