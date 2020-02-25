США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько чиновников, знакомых с обсуждением этой темы в Белом доме.

По данным агентства, варианты ответных мер должны были быть обсуждены в понедельник, 24 февраля, на совещании высших должностных лиц администрации во главе с заместителем советника по национальной безопасности Мэттом Поттингером, в свое время поработавшим журналистом WSJ в китайской столице.

В настоящее время, как отмечает Blomberg, идут интенсивные дебаты о том, насколько жесткими должны быть ответные меры. Некоторые участники обсуждения выступают за высылку десятков или даже сотен китайских журналистов, а другие указывают на то, что это подобное невозможно сделать чисто с юридической точки зрения. Также вторые заявляют, что выдворение журналистов КНР не соответствует американским ценностям в отношении свободы печати.

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