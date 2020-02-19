Китай лишил журналистов аккредитации за статью о «больном человеке Азии»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц Политика, 15:47 Дайджест Александра Сысоева: главные гастрономические события недели Стиль, 15:39 Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса Бизнес, 15:32 В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы Политика, 15:31 Минфин исключил планы внести Сбербанк в список стратегических предприятий Финансы, 15:28 Минтруд назвал уровень индексации социальных пенсий в 2020 году Общество, 15:24 Биржа Binance внезапно ушла на техническое обслуживание Крипто, 15:20 ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий Финансы, 15:19 МИД назвал исключения из запрета на въезд в Россию для граждан Китая Общество, 15:16 Из домохозяек в капиталисты: как банки выращивают новых инвесторов Pro, 15:04 Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда Стиль, 15:03 Агент Сотниковой сообщила о состоянии фигуристки после операции Спорт, 15:03 Турчак предложил облегчить визовый режим ради медицинского туризма Общество, 15:02 ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации Общество, 14:53
Вирус из Китая ,  
0 

Китай лишил журналистов аккредитации за статью о «больном человеке Азии»

МИД Китая отозвал аккредитацию у трех сотрудников Wall Street Journal, объяснив это отказом издания принести извинения за публикацию статьи «Китай действительно больной человек Азии»
Фото: Jae C. Hong / AP

Министерство иностранных дел Китая лишило трех сотрудников Wall Street Journal (WSJ) аккредитации, дающей иностранным журналистам право работать в КНР, сообщает Bloomberg. Решение об отзыве аккредитации у двух граждан США и одного гражданина Австралии, среди которых был и замглавы китайского бюро WSJ Джон Чин, в МИДе объяснили отказом издания принести извинения за «расовую дискриминацию».

Оскорбительной для себя власти Китая сочли опубликованную еще 3 февраля статью WSJ под названием «Китай действительно больной человек Азии». В XIX и начале XX века выражение «больной человек Азии» использовалось для обозначения отсталого и принужденного к подписанию ряда неравных договоров с мировыми державами Китая. Статья WSJ была посвящена распространению в Китае нового типа коронавируса, при этом в ней упоминалось о возможности уменьшения геополитического влияния Китая в результате перенесенных его экономикой потрясений.

«Редакция использовала расово-дискриминационное название, вызвав негодование и осуждение среди китайского народа и международного сообщества», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Ген Шуан, отметив, что власти КНР требуют от руководства издания признать свою ошибку, принести официальные извинения и наказать виновных.

Эксперты Bloomberg отмечают, что отзыв аккредитации сразу у нескольких журналистов одного и того же издания за одну публикацию — редкий случай даже для Китая.

«Это означает новый уровень ухудшения отношений между Китаем и иностранной прессой, и многое говорит об общей антипатии Пекина к Западу. Пекин надеется отомстить своим критикам, как только он справится с вызванным коронавирусом кризисом. Можно будет ожидать более частого применения таких мер», — полагает бывший руководитель пекинского бюро Financial Times, а ныне старший научный сотрудник австралийского Института Лоуи Ричард МакГрегор.

Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске
Политика

Отзыв аккредитации у сотрудников WSJ последовал за решением властей США объявить пять китайских СМИ — агентство «Синьхуа», сеть телеканалов China Global Television Network, «Международное радио Китая», издающую газету China Daily компанию China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA — «иностранными миссиями». Такое решение, о котором было объявлено 18 февраля, означает, что СМИ придется соблюдать ряд ограничений, в том числе регистрировать свои объекты недвижимости в США и получать разрешение на покупку новых объектов.

Комментируя этот шаг, представитель МИД Китая заявил, что власти КНР оставляют за собой право на ответные меры, и призвал США отказаться от «идеологических предрассудков», которые подрывают двустороннее доверие.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Китай, Wall Street Journal
Материалы по теме
Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter