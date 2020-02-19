Китай лишил журналистов аккредитации за статью о «больном человеке Азии»

МИД Китая отозвал аккредитацию у трех сотрудников Wall Street Journal, объяснив это отказом издания принести извинения за публикацию статьи «Китай действительно больной человек Азии»

Фото: Jae C. Hong / AP

Министерство иностранных дел Китая лишило трех сотрудников Wall Street Journal (WSJ) аккредитации, дающей иностранным журналистам право работать в КНР, сообщает Bloomberg. Решение об отзыве аккредитации у двух граждан США и одного гражданина Австралии, среди которых был и замглавы китайского бюро WSJ Джон Чин, в МИДе объяснили отказом издания принести извинения за «расовую дискриминацию».

Оскорбительной для себя власти Китая сочли опубликованную еще 3 февраля статью WSJ под названием «Китай действительно больной человек Азии». В XIX и начале XX века выражение «больной человек Азии» использовалось для обозначения отсталого и принужденного к подписанию ряда неравных договоров с мировыми державами Китая. Статья WSJ была посвящена распространению в Китае нового типа коронавируса, при этом в ней упоминалось о возможности уменьшения геополитического влияния Китая в результате перенесенных его экономикой потрясений.

«Редакция использовала расово-дискриминационное название, вызвав негодование и осуждение среди китайского народа и международного сообщества», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Ген Шуан, отметив, что власти КНР требуют от руководства издания признать свою ошибку, принести официальные извинения и наказать виновных.

Эксперты Bloomberg отмечают, что отзыв аккредитации сразу у нескольких журналистов одного и того же издания за одну публикацию — редкий случай даже для Китая.

«Это означает новый уровень ухудшения отношений между Китаем и иностранной прессой, и многое говорит об общей антипатии Пекина к Западу. Пекин надеется отомстить своим критикам, как только он справится с вызванным коронавирусом кризисом. Можно будет ожидать более частого применения таких мер», — полагает бывший руководитель пекинского бюро Financial Times, а ныне старший научный сотрудник австралийского Института Лоуи Ричард МакГрегор.