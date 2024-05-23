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Политика ,  
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Пожилого британца заподозрили в работе на разведку России

64-летнего британца арестовали 16 мая в центре Лондона, его подозревают в работе на российскую разведку
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

64-летнего британца подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает лондонская полиция.

«Говарду Майклу Филлипсу, 64 года (29 августа 1959 г.) из Харлоу (город в графстве Эссекс. — РБК), в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в совершении преступления, противоречащего статье 3 Закона о национальной безопасности (помощь зарубежной разведке. — РБК). Страна, к которой относится обвинение, — Россия», — сказано в сообщении.

Филлипса арестовали 16 мая в центре Лондона, мужчина находится под стражей. Полиция также провела обыски по двум адресам.

В сообщении сказано, что арест подозреваемого не связан с какими-либо предыдущими расследованиями, кроме того, нет угрозы «для широкой общественности».

В пресс-службе посольства России заявили РБК, что видели сообщение полиции. «Никакой дополнительной информацией по данному вопросу мы не располагаем, официальных уведомлений от британской стороны не получали», — сообщили в дипмиссии.

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Фото:Lars Baron / Getty Images

В первой половине мая британский МИД вызвал российского посла, чтобы объявить ему о мерах в рамках «крупного пакета» мер по выявлению и пресечению российских операций по сбору разведданных в Великобритании.

Среди мер были названы:

  • высылка военного атташе, которого считают «сотрудником военной разведки»;
  • лишение дипломатического статуса нескольких объектов недвижимости, принадлежащих России;
  • новые ограничения на дипломатические визы, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Британии.

В российском МИДе пообещали адекватный ответ на эти действия.

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