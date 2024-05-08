Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах
В МИД Великобритании вызвали российского посла. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства.
Такое решение было принято в рамках «крупного пакета» мер по выявлению и пресечению российских операций по сбору разведданных в Великобритании, говорится в сообщении.
Среди мер, которые Лондон собирается принять:
- высылка военного атташе, которого считают «сотрудником военной разведки»;
- лишение дипломатического статуса нескольких объектов недвижимости, принадлежащих России;
- новые ограничения на дипломатические визы, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Британии.
«Великобритания сегодня вызвала российского посла, чтобы повторить эти меры и подтвердить, что действия России недопустимы», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.
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