Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах

Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

В МИД Великобритании вызвали российского посла. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства.

Такое решение было принято в рамках «крупного пакета» мер по выявлению и пресечению российских операций по сбору разведданных в Великобритании, говорится в сообщении.

Среди мер, которые Лондон собирается принять:

высылка военного атташе, которого считают «сотрудником военной разведки»;

лишение дипломатического статуса нескольких объектов недвижимости, принадлежащих России;

новые ограничения на дипломатические визы, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Британии.

«Великобритания сегодня вызвала российского посла, чтобы повторить эти меры и подтвердить, что действия России недопустимы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.