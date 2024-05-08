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Политика ,  
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Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах

Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

В МИД Великобритании вызвали российского посла. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского правительства.

Такое решение было принято в рамках «крупного пакета» мер по выявлению и пресечению российских операций по сбору разведданных в Великобритании, говорится в сообщении.

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Фото:Peter Summers / Getty Images

Среди мер, которые Лондон собирается принять:

  • высылка военного атташе, которого считают «сотрудником военной разведки»;
  • лишение дипломатического статуса нескольких объектов недвижимости, принадлежащих России;
  • новые ограничения на дипломатические визы, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Британии.

«Великобритания сегодня вызвала российского посла, чтобы повторить эти меры и подтвердить, что действия России недопустимы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.

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Теги
МИД Великобритании российский посол Британия военный атташе
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